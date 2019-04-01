В оккупированном «Донецке» хотят снести кафе «Сепар», где ликвидировали Захарченко

В оккупированном Донецке боевики "ДНР" намерены снести кафе "Сепар" и на его месте создать мемориальный комплекс убитому главарю террористов Александру Захарченко.

Об этом сообщает "ДАН".

Решение о снесении кафе "Сепар", в котором был убит Захарченко, было принято так называемой "администрацией" нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина. В "админстрации" уже провели "конкурс" по проектам мемориала, однако конкрентный проект пока не представлен. Сроки начала работ также пока не уточнили.

Напоминаем, что Захарченко был убит в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года в результате взрыва.