Дебаты Порошенко и Зеленского покажут более 20 зарубежных каналов

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля покажут более 20 зарубежных каналов.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава правления "Суспільного" Зураб Аласания.

По его словам, президентские дебаты на телеканале и на НСК будут иметь открытый сигнал, который смогут принять все каналы.

"Более 20 зарубежных каналов будут транслировать. Сигнал открыт ЦКУ, это такой центр, который раздает сигналы РТ, там будут все сигналы - и со стадиона, и с "Суспільного". Сигнал спокойно смогут принимать все каналы", - добавил Аласания.

Напомним, ранее сообщалось, что возле НСК "Олимпийский" усилили меры безопасности. Отметим, пускать людей на дебаты начнут после 16:00, будут установлены специальные фильтрационные пункты. Правоохранители готовятся к присутствию 60 тысяч зрителей на стадионе.