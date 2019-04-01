В Украину идут заморозки

Погода в Украине 19-21 апреля будет холодной, в ряде областей ожидаются сильные заморозки в ночное время.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Львовской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5. В восточных, Сумской, Запорожской областях, а 20 апреля и в большинстве западных, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и восточных областях прогнозируются сильные заморозки в воздухе до -3.

На остальной территории страны и 21 апреля на левобережной части ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5. В Киеве ночью 20 апреля на поверхности почвы заморозки до -2, в области на поверхности почвы до -5.

Также сообщается, что в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится значительная лавинная опасность.