В Донецкой области в одном из округов есть угроза срыва голосования

В Донецкой области в 59-м избирательном округе, который находится в зоне проведения операции Объединенных сил, проведение второго тура президентских выборов оказалось под угрозой срыва.

Об этом сообщили в Центризбиркоме, пишет «Сегодня».

Как выяснилось, в этом избирательном округе до сих пор не сформировали участковые комиссии, ибо не хватило представителей кандидатов.

Поэтому ЦИК приказала окружкому сегодня к обеду сформировать состав участковых комиссий на округе.

Напомним, что на территории Луганской области уже сформированы все избирательные участки.