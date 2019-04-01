Украина выражает протест РФ из-за ареста украинских моряков

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест РФ из-за продления содержания под стражей 24 украинских военнослужащих, захваченных в плен Россией.

Об этом сообщает пресс-служба МЗС.

Украина требует от российской стороны немедленно предоставить медицинские документы о состоянии здоровья и ходе лечения раненых во время вооруженного захвата Россией украинских военнослужащих, освободить их из-под стражи и позволить им вернуться в Украину.

"РФ снова прибегла к закрытому режиму судебного заседания, чем подтвердила предыдущие оценки о своем полном осознании незаконности судебного процесса и о попытке скрыть вопиющие факты нарушения норм международного права, а именно Конвенции ООН по морскому праву, устанавливающей иммунитет военных кораблей и членов их экипажей, Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года", - говорится в заявлении МИД