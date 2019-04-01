Спецслужбы РФ должны признать террористическими организациями

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральную службу безопасности и Главное разведывательное управление Генштаба РФ необходимо признать террористическими организациями.

Об этом сообщает его сайт.

Он отметил, что украинские силовики разоблачили созданную спецслужбами РФ агентурную сеть, которая несет ответственность за серию терактов на территории Украины, подрывов и убийств, в частности, сотрудников СБУ и ГУР МО Украины.

"Были задержаны действующие сотрудники спецслужб РФ, признания которых свидетельствуют о целенаправленной организации ФСБ и военной разведкой РФ террористической деятельности на территории нашего государства", - отметил секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что, согласно полученных доказательств, ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев и начальник ГУ ГШ ВС РФ Игорь Костюков.

Он сообщил, что против всех лиц, причастных к организации и исполнению терактов, открыты уголовные дела. Кроме того, по словам секретаря СНБО, этих лиц необходимо внести как террористов в базу Интерпола и в санкционные списки.

"Эти преступные деяния дают основания признать спецслужбы РФ, в частности, ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ, террористическими организациями, а Россию - государством, распространяющим терроризм в мире", - подчеркнул Турчинов.