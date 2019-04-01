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Чиновник Житомирского горсовета попался на взятке в 80 тысяч

Сегодня, 11:08 citynews.net.ua | Напечатать

Чиновник Житомирского горсовета попался на взятке в 80 тысячСотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями ГУ Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили чиновника Житомирского городского совета, который наладил схему получения неправомерной выгоды от местных субъектов хозяйствования, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника одного из департаментов Житомирской мэрии при посредничестве своего знакомого - бывшего помощника нотариуса - требует деньги от представителей коммерческих структур городов за регистрацию прав собственности на объекты недвижимого имущества и выдачу соответствующих выписок из госреестра, подтверждающих регистрацию права собственности.

Сумма неправомерной выгоды зависела от количества и сложности регистрационных действий с имуществом. Сотрудники СБ Украины задокументировали получение сообщниками от местного частного предпринимателя двух «траншей» взятки по пятьсот американских долларов. Правоохранители задержали чиновника в рабочем кабинете сразу после передачи ему оставшейся суммы взятки - тысячи восемьсот долларов США. Впоследствии были задержаны его сообщника. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.


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