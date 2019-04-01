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Суд в РФ продлил арест всем украинским морякам

Сегодня, 18:42 citynews.net.ua | Напечатать

Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей последним восьмерым украинским военнопленным морякам до конца июля.

Об этом сообщает "Громадське".

В частности, арест до 24 июля продолжили Богдану Небылице, Юрию Будзилу, Владимиру Лесном, Юрию Безъязичном, Олегу Мельничуку.

Раненым морякам, Андрею Артеменко, Андрей Эйдеру, Василию Сороке продлили содержание под стражей до 26 июля.

Ранее арест продлили морякам Виктору Беспальченку, Владиславу Костышину, Владимиру Варимезу, Сергею Чулибе, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Михаила Власюка, Андрею Драчу, Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, Романа Мокряку, Андрею Оприску, Евгению Семидоцькому, Сергею Цибизову.


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