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На Донетчине экс-участница формирования «Восток» сдалась полиции

Сегодня, 18:35 citynews.net.ua | Напечатать

В Селидово бывшая участница незаконного вооруженного формирования «Восток» выразила желание сотрудничать с правоохранителями. Женщина примкнула к НВФ в 18 лет ради денег. Наемница с позывным «Малая» дежурила на блокпосту в Ясиноватой, а затем охраняла захваченное админздание.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации полиции, в 2015 году 18-летняя жительница Украинска, будучи беременной, вместе со своей знакомой отправилась в Донецк. Там ее подружка «потерялась», а девушка поступила в бандформирование «Восток». Ей выдали военную форму и отправили в город Ясиноватая. Девушка получила позывной «Малая».

«Вместе с другими боевиками "Малую" несколько раз возили на полигон в с. Крутая Балка, где все они получали автоматы и "оттачивали на мишенях свое мастерство". Затем женщину поставили дежурить на блокпост, а когда из-за беременности ей стало трудно выполнять свои обязанности – перевели охранять одно из админзданий Ясиноватой», – говорится в сообщении.

Когда пришло время рожать, наемница оставила военную часть и вернулась в Украинск, где живет вместе с семьей.

Общаясь с полицейскими бывшая участница НВФ призналась, что жалеет о своем прошлом и выразила желание сотрудничать.

Сейчас следователи проверяют деятельность экс-участницы НВФ в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет).

Если будет установлено, что во время пребывания в рядах НВФ подозреваемая не совершала тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины. Согласно закону, женщина получит шанс на освобождение от наказания


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