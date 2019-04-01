Солдат ВСУ с оружием дезертировал из воинской части

Во вторник, 16 апреля, вечером с оружием дезертировал военнослужащий срочной службы воинской части Артем Григоренко.

Об этом сообщает пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

Как сообщается, на военную службу Григоренко призван в ноябре прошлого года Братским районным военным комиссариатом Николаевской области. С января 2019 года проходил срочную военную службу в 14 отдельной механизированной бригаде.

"Вечером 16 апреля 2019 года с оружием самовольно оставил место несения службы военнослужащий срочной службы воинской части Григоренко Артем Станиславович", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что командованием воинской части приняты максимально возможные меры для установления места нахождения и задержания военнослужащего. Ведется усиленная розыскная работа совместно с представителями Военной службы правопорядка ВСУ и сотрудниками Национальной полиции.