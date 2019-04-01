В Покровске спасли кота, который застрял на бельевых веревках

Кота, который оказался на веревках для сушки белья на высоте второго этажа, сняли спасатели в Покровске, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Просьба о помощи от жителя одного из домов в микрорайоне Лазурный поступила на телефон Службы спасения «101» 16 апреля в 20:16. На втором этаже пятиэтажного дома на веревках для сушки одежды оказался кот. Владельцы животного не смогли самостоятельно его достать, а кот мог в любой момент упасть с большой высоты.

Бойцы 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области за считанные минуты прибыли на место происшествия. Спасатели с помощью штурмовой лестницы поднялись к балкону и сняли кота с веревки для сушки одежды, после чего передали его благодарному хозяину.