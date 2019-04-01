В Одессе монах вызвал полицию из-за «минирования» своего Audi Q7

В полицию поступило сообщение, что под внедорожником монаха Свято-Ильинского мужского монастыря найден подозрительный предмет, сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«На место прибыли инженеры взрыво-технической службы, провели обследование, подозрительный предмет оказался GPS-трекером, с помощью которого велось вероятное слежения то ли за монахом, то ли его машиной», - написал он в Facebook.

«С какой целью, кто и зачем, будут пытаться выяснить правоохранители, но в этой истории прекрасно все. Вопрос о патриархате, скромность слуги божьего и отказ от светских проявлений жизни – это за кадром. Забавно будет услышать версии, якобы это преступные проявления конкурентов, или это связано с профессиональной деятельностью. Хотя справедливости ради, возможно, это обычные воры покусились на роскошное авто с целью его угона?» - добавил Форостяк.