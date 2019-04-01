Избран новый глава Высшего совета правосудия

Владимир Говоруха стал новым председателем Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Теперь уже бывший председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк сегодня обратился с заявлением, в котором попросил прекратить его полномочия как председателя ВСП. Около 16:00 члены ВСП единогласно удовлетворили соответствующее заявление. Отметим, председатель ВСП избирается из членов Высшего совета правосудия сроком на два года.

"Согласно протоколу счетной комиссии по выборам председателя Высшего совета правосудия от 16 апреля 2019 по результатам тайного голосования за кандидатуру Владимира Говорухи на должность председателя Высшего совета правосудия проголосовало 17 членов Высшего совета правосудия, что составляет более половины от конституционного состава Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.