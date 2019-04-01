В школе под Одессой от распыления газа пострадали 20 детей

Правоохранители проверяют информацию о распылении газа на территории одной из школ в Беляевском районе Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в области.

По предварительным данным в результате инцидента пострадали около 20 учеников.

Так, в полицию поступило сообщение от директора школы о том, что неизвестный на перемене распылил газовый баллончик в помещении класса. В результате были госпитализированы около 20 учеников. Впоследствии аналогичное сообщение поступило и из местной больницы.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. После установления всех обстоятельств по указанному факту будет дана соответствующая правовая квалификация.