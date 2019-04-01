Жительницу Мариуполя подозревают в сепаратизме

Жительнице Мариуполя Донецкой области инкриминируют сепаратизм за попытки дискредитации президентских выборов в российских социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что женщина размещала в запрещенных социальных сетях материалы с призывами к изменениям государственной границы и популяризировала группировки «ДНР/ЛНР».

По данным спецслужбы, женщина разместила в соцсетях более 12 тысячи сообщений сепаратистского характера.

«Накануне выборов Президента Украины агитатор в разных группах соцсетей распространила более двенадцати тысяч сообщений с призывами к изменению государственного конституционного строя и вмешательства в избирательный процесс», — говорится в сообщении.

Как утверждают в СБУ, деятельность мариупольчанки курировало «министерство информации ДНР».

Во время обысков у нее изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами ее незаконной деятельности.

Подозреваемой сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность страны (ч. 1 ст. 110 УК).

Запрещенными в Украине соцсетями являются «Вконтакте» и «Одноклассники».