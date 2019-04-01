Савченко планирует вернуться к работе в Раде

Освобожденная из-под стражи внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в организации теракта, планирует вернуться к работе в Верховной Раде.

Об этом Громадському сообщил ее адвокат Александр Шадрин.

«Событие, которого мы добивались более года», - сказал он об освобождении из-под стражи.

«Савченко планирует вернуться к работе в Верховной Раде, надеюсь, ее уже можно будет увидеть на ближайших заседаниях», - добавил адвокат.

По его мнению, освобождение Савченко из-под стражи положительно повлияет на рассмотрение дела, ведь теперь им «не придется отвлекаться на меры и содержание под стражей» - «сосредоточимся на рассмотрении дела по существу».