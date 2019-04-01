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Военные отбили атаку вражеской ДРГ на мариупольском направлении

Сегодня, 10:57 citynews.net.ua | Напечатать

Военные отбили атаку вражеской ДРГ на мариупольском направленииНа мариупольском направлении украинские военные отбили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что 15 апреля в 20:00 противник начал массированный обстрел наших позиций на мариупольском направлении.

Под прикрытием огня начала выдвижение вражеская диверсионно-разведывательная группа, которая имела целью уничтожить наблюдательные посты и в дальнейшем выйти в тыл наших подразделений.

Усиленная бдительность личного состава и надлежащая организация боевой службы помешала врагу в осуществлении его намерений. В 20:39 личным составом наблюдательных постов было замечено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника в составе 12 человек.

Огнем из стрелкового оружия продвижение врага было приостановлено. Завязался бой. Наблюдательные посты были поддержаны огнем из взводных опорных пунктов средствами огневого поражения батальона.

Враг начал отход, потеряв двух боевиков убитыми и двух ранеными.

Подразделение, выполняющее задачи на наблюдательных постах, захватило оружие неудачников-диверсантов и карту с отмеченным в глубине нашей обороны объектами, на которых были спланированы диверсии.


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