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Савченко и Рубана освободили из-под стражи в зале суда

Сегодня, 09:58 citynews.net.ua | Напечатать

Суд освободил из-под стражи внефракционного народного депутата Надежду Савченко и волонтера Владимира Рубана, обвиняемых с организации террористического акта против высшего руководства Украины.

16 апреля истек срок их ареста, поэтому суд города Бровары принял решение освободить Савченко и Рубана в зале заседаний.

Напомним, Надежду Савченко и Владимира Рубана подозревают в подготовке государственного переворота и убийстве руководства государства. Правоохранители задокументировали факт перевозки ими для этих целей оружия из оккупированной территории Донбасса.


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