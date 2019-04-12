Президент Украины Петр Порошенко подписал Кодекс о процедурах банкротства. Об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями бизнеса, пишет РБК-Украина.

Порошенко заявил об определенных вопросах организационного оформления, которые возникли по этому закону.

"Я сегодня подписал закон о банкротстве. Несмотря на то, что у нас были некоторые вопросы организационного оформления, я думаю, что мы на уровне нормативных документов найдем возможность урегулировать этот. У нас есть позиция комитета Верховной рады, правительства", - подчеркнул президент.

Напомним, в конце октября 2018 года глава государства анонсировал, что подпишет Кодекс о процедурах банкротства в течение двух недель. Он отмечал, что документ на тот момент еще не поступил в Администрацию президента.