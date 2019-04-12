Мангер продолжит работать главой Херсонского облсовета

Шевченковский районный суд Киева 15 апреля принял решение отказать в продлении срока отстранения от должности подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Решение приняла судья Наталья Притула, пишет Радио Свобода.

Мангер заявил, что доволен решением суда.

Сторона обвинения просила продолжить отстранение чиновника. Прокуроры указывали на риски давления на потенциальных свидетелей и необходимости проведения допросов и экспертиз.

Защита утверждает, что должность Мангера не предусматривает влияния на депутатов.

Предварительный срок отстранения Мангера от должности истек 6 апреля.