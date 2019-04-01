В Украине появится скоростная трасса Львов-Мукачево-Ужгород

Европейский инвестиционный банк готов профинансировать подготовку технико-экономическое обоснование для строительства новой автомагистрали Львов-Мукачево-Ужгород с ответвлением к венгерской границе.

Об этом сообщает Facebook "Укравтодора".

Ожидается, что новая дорога позволит сократить время поездки по направлению Львов-Мукачево до полутора часов вместо нынешних трех с половиной. Новая магистраль будет рассчитана на максимальную скорость движения 130 км/ч.

Также сообщается, что дорога будет совмещена с венгерской автомагистралью М3 через КПП "Дыйда" и словацкой D1 через КПП "Ужгород".