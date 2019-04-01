В Славянске пьяный водитель сбил патрульного

В Славянске нетрезвый водитель сбил патрульного и почти 100 метров провез его на капоте.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Вчера вечером патрульные остановили автомобиль Hyundai за нарушение правил дорожного движения, однако водитель за рулем отказался общаться с полицейскими и заперся внутри авто. Когда патрульный решил зафиксировать номерные знаки транспортного средства, водитель резко двинулся вперед, совершил наезд на инспектора и провез его на капоте около 100 метров. На призывы остановиться он не отреагировал.

В это время мимо проезжал экипаж отделения безопасности дорожного движения патрульной полиции и немедленно начал догонять авто Hyundai. Впоследствии авто нарушителя задержали.

Как оказалось, человек за рулем имел признаки алкогольного опьянения. Все время, пока он бежал, в салоне находились 2-летний ребенок и пассажир.

В результате на правонарушителя патрульные составили админматериалы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), ст.126 (Управление без документов) и ст. 122-2 (Невыполнение требований об остановке) КУоАП.

Известно, что задержанный уже имеет проблемы с законом. Его привлекали к ответственности за нетрезвое управление. Сейчас в отношении него продолжаются следственные действия по другому делу.

Патрульный полицейский в результате наезда получил телесные повреждения. Его госпитализировали в травматического отделения.

Делом занимаются следователи. Сейчас Славянским судом избирается мера пресечения в отношении водителя-нарушителя.