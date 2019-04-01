Экс-лучшего сотрудника эстонской спецслужбы подозревают в шпионаже на РФ

В Эстонии Полиция безопасности (КАПО) задержала своего бывшего сотрудника Владимира Куликова по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает Delfi.

Соответствующая информация была обнародована в ходе презентации ежегодника Полиции безопасности за 2018 год.

Издание отмечает, что Куликов в 1990-е годы считался одним из лучших сотрудников ведомства.

Указано, что подозреваемый начал сотрудничать со спецслужбами РФ после ухода из КАПО на пенсию в 2012 году. Куликов стал работать тренером по дзюдо. Сообщается, что контакт с экс-сотрудником эстонской спецслужбы был установлен во время его приезда в Россию.

Так, гендиректор КАПО Арнольд Синисалу заявил, что Куликов был задержан 26 марта, в настоящее время он находится под арестом. Детали обвинения не раскрываются, поскольку расследование продолжается.

Добавим, во время работы в КАПО Куликова наградили орденом Орлиного креста. Один раз он был признан сотрудником года.