» » Минобороны просят проверить, «косил» ли Зеленский от армии

Минобороны просят проверить, «косил» ли Зеленский от армии

Сегодня, 12:26 citynews.net.ua | Напечатать

В Верховной Раде передали запрос в Министерство обороны, чтобы узнать дезертировал ли кандидат в президенты Владимир Зеленский в 2014 году от армии, в министерстве ответили, что проверят.

Соответствующий запрос во время часа вопросов к правительству озвучила нардеп от «Народного фронта» Татьяна Чорновол, сообщает «Украинская правда».

«В СМИ прошла тревожная информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника, речь идет о том, что якобы в 2014 году господин Зеленский отказался от призыва, то есть отказался выполнять функции защитника», - сказала она.

По словам депутата, надо подтвердить или опровергнуть эту информацию как можно быстрее.

«Уклонение от воинской обязанности - это уголовное дело. Хотелось бы услышать, если это правда, возбуждено ли по этому вопросу уголовное дело, ведь речь идет о таком преступлении как дезертирство», - резюмировала Чорновол и передала запрос.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:16

В Госдуме предложили продлить срок безвизового пребывания в РФ жителей Донбасса

Сегодня, 13:09

В Северодонецке патрульные показали пешеходам, что бывает за нарушение правил дорожного движения

Сегодня, 12:29

На КПВВ «Новотроицкое» умер пожилой мужчина

Сегодня, 11:55

СБУ задержала агитатора, работавшего на спецслужбы РФ

Сегодня, 11:08

Международная организация по миграции направила гумпомощь на неподконтрольную часть Донбасса

Сегодня, 10:46

Место голосования изменили более 150 тыс. избирателей

Сегодня, 09:55

Убийца мэра Старобельска получил пожизненный срок

Сегодня, 09:49

С начала “мартовского перемирия” погибли 12 украинских воинов

Сегодня, 08:54

В зоне ООС на Донбассе погиб один военный, еще восемь получили ранения

Вчера, 19:32

За день на Донбассе ранены 8 украинских военных

Вчера, 18:08

Луганская «Заря» готовится к встрече с донецким «Шахтером»

Вчера, 17:39

Суд в Луганской области приговорил боевика «ЛНР» к восьми годам тюрьмы

Новости Украины:

Сегодня, 15:19

УЗ предупредила об ограничении движения поездов в Перемышль

Сегодня, 14:17

На Харьковщине госисполнителя поймали на взятке

Сегодня, 14:08

Экс-лучшего сотрудника эстонской спецслужбы подозревают в шпионаже на РФ

Сегодня, 13:55

Набсовет «Укрнафты» возглавил Витренко

Сегодня, 13:11

В Каменском мужчина с ножом и молотком напал на полицейских

Сегодня, 12:26

Минобороны просят проверить, «косил» ли Зеленский от армии

Сегодня, 10:46

Место голосования изменили более 150 тыс. избирателей

Сегодня, 10:38

В Киеве праворадикалы напали на ЛГБТ-активистов, есть пострадавшие

Сегодня, 09:49

С начала “мартовского перемирия” погибли 12 украинских воинов

Вчера, 18:10

Российские корабли вышли в Черное море в ответ на учения НАТО

Вчера, 17:26

Украинцы вдвое увеличили декларирование доходов

Вчера, 16:23

В ОРДО задержали мужчин, которые не смогли угнать авто

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 