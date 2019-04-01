Минобороны просят проверить, «косил» ли Зеленский от армии

В Верховной Раде передали запрос в Министерство обороны, чтобы узнать дезертировал ли кандидат в президенты Владимир Зеленский в 2014 году от армии, в министерстве ответили, что проверят.

Соответствующий запрос во время часа вопросов к правительству озвучила нардеп от «Народного фронта» Татьяна Чорновол, сообщает «Украинская правда».

«В СМИ прошла тревожная информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника, речь идет о том, что якобы в 2014 году господин Зеленский отказался от призыва, то есть отказался выполнять функции защитника», - сказала она.

По словам депутата, надо подтвердить или опровергнуть эту информацию как можно быстрее.

«Уклонение от воинской обязанности - это уголовное дело. Хотелось бы услышать, если это правда, возбуждено ли по этому вопросу уголовное дело, ведь речь идет о таком преступлении как дезертирство», - резюмировала Чорновол и передала запрос.