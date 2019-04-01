Синоптики рассказали, когда в Украину придет тепло

Синоптики рассказали, когда в Украину придет теплоСегодня, 13:51
Погода в Украине в ближайшее время будет дождливой и прохладной, потепление следует ожидать ориентировочно в следующий четверг - 18 апреля.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Она отмечает, что в пятницу в Украине продолжатся дожди в течение всего дня. Только в западных областях днем ожидается прекращение осадков.
Ветер будет порывистым. Температура воздуха ожидается низкой на Западе и Севере, а также в Винницкой и Черкасской области, днем +8+12 градусов.
На остальной территории еще побудет тепло, +13+18, а в Луганской области - до +20 градусов.
В Киеве 12 апреля - временами дождь, ветрено, +8, +9 градусов.