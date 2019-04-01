Синоптики рассказали, когда в Украину придет тепло

Погода в Украине в ближайшее время будет дождливой и прохладной, потепление следует ожидать ориентировочно в следующий четверг - 18 апреля.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Она отмечает, что в пятницу в Украине продолжатся дожди в течение всего дня. Только в западных областях днем ожидается прекращение осадков.

Ветер будет порывистым. Температура воздуха ожидается низкой на Западе и Севере, а также в Винницкой и Черкасской области, днем +8+12 градусов.

На остальной территории еще побудет тепло, +13+18, а в Луганской области - до +20 градусов.

В Киеве 12 апреля - временами дождь, ветрено, +8, +9 градусов.