Штаб Зеленского предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту

Председатель штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Иван Баканов предложил провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко по телемосту в прямом эфире.

Об этом он сказал в четверг в эфире телеканала «Прямой».

«Мы идем на встречу. И если действительно все хотят с нами подебатировать, чтобы ни у кого не создалось впечатления, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет у студии на "Суспільному", а мы будем на НСК "Олимпийский", пожалуйста, можно совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире», - сказал Баканов.

Визит на дебаты на «Суспільному» команда Зеленского не рассматривает, так как, по их мнению, на стадионе «более открытая атмосфера».