Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном 12 апреля

Петр Порошенко и Владимир Зеленский в пятницу, 12 апреля, проведут встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

По словам источника агентства, «Париж стремится подготовиться к тому, что произойдет после второго тура президентских выборов 21 апреля».

«Эти контакты позволят нам спокойно подготовить следующие шаги в развитии франко-украинских отношений и совместной работе по обеспечению безопасности на европейском континенте», - сказал источник издания.

ТАСС получил подтверждение встречи Порошенко и Зеленский с Макроном в пресс-службе администрации президента Франции.

«В пятницу президент встретится с украинским президентом Порошенко, в 18:00, а перед этим он в тот же день в 15:00 примет господина Зеленского, кандидата, прошедшего во второй тур», - заявили в Елисейском дворце.

Собеседник агентства отказался уточнить, какие конкретно темы будут подниматься в ходе встреч. Представитель пресс-службы сообщил, что будут обсуждаться двусторонние вопросы, а также допустил, что собеседники могут затронуть тему сотрудничества в рамках «нормандского формата».