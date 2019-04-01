В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом в 280 млн гривен

В Одессе правоохранители обнаружили и прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в более чем 280 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сообщается, что центр предоставлял функционирующим компаниям в Одессе и области услуги по уклонению от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.

Общий объем проконвертированных средств за 2018-2019 годы составляет более 280 миллионов гривен.

По результатам обысков в квартирах и офисах дельцов правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы "конверта". Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.