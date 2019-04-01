Кандидат в президенты Петр Порошенко готов к дебатам с Владимиром Зеленским 19 апреля на НСК "Олимпийский", если они по времени не будут совпадать с дебатами на "Суспільному". Об этом сообщил спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев сегодня на пресс-конференции в Киеве, - передает "ОстроВ".

"Закон Украины предусматривает обязательность дебатов на "Суспільному" телевидении в последнюю пятницу (перед выборами, - "ОстроВ"). Поэтому, мы точно знаем, что 19-го будет в графике кандидата Порошенко - 19 апреля в 20-00 он должен быть на "Суспільному" телевидении. Он там точно будет", - сообщил он.

Медведев также сообщил, что Петр Порошенко прибудет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК "Олимпийский".

"Порошенко также готов в какой-то другой день, возможно и 19-го числа, прибыть на дебаты с Зеленским на стадион, но есть одна вещь, которая называется Законом Украины "Про выборы президента", и приглашение Зеленского не должно совпадать по времени с тем временем, которое закон требует от кандидатов в президенты присутствовать на дебатах на "Суспільному" телевидении", - отметил он.