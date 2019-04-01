Во Львове возобновляют отопительный сезон

Учитывая снижение температуры воздуха, завтра, 11 апреля, во Львове планируют восстановить подачу отопления ко всем потребителям теплоснабжающих предприятий. Об этом говорится в сообщении на сайте Львовского городского совета .

Отмечается, что в связи с потеплением во Львове было официально приостановлено отопительный сезон. Однако из-за похолодания с четверга он будет восстановлен.

Коммунальные службы, которые касаются процесса восстановления отопление, получили поручение скоординировать свои действия, чтобы к концу дня отопление было во всех домах.