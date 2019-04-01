Раненых на Донетчине пиротехников доставили в Киев

Раненых при взрыве во время разминирования в «серой зоне» на Донетчине пиротехников вертолетами эвакуировали в аэропорт Днепра, откуда перевезли в областную больницу. Позднее из доставили в Киев.

Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа в своем Facebook.

«Раненые сотрудники ГСЧС вчера поодиночке военными вертолетами эвакуированы в аэропорт Днепра, скорыми экстренной медицины перевезены в областную больницу Мечникова. Военные медики оперировали, стабилизировали и по готовности к эвакуации срочно передавали раненых сотрудников ГСЧС на борт вертолета эвакобригады», – сообщила Губа.

Советник председателя Днепропетровской ОГА также сообщила, что состояние раненых крайне тяжелое. Для их спасения задействованы лучшие медицинские специалисты области.