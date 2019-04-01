«Олимпийский» получил от Порошенко и Зеленского запросы на проведение дебатов

В ГП НСК «Олимпийский» поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского относительно проведения дебатов, сообщает пресс-служба НСК.

«Учитывая общественный интерес к теме проведения дебатов на НСК «Олимпийский», сообщаем. В ГП НСК «Олимпийский» поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины относительно проведения дебатов. В частности, от представителя кандидата в президенты Порошенко Петра Алексеевича - на 14 и 19 апреля 2019 года, и от представителя кандидата в президенты Зеленского Владимира Александровича - на 19 апреля 2019 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что НСК «Олимпийский» инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса.