В Кропивницком произошел взрыв

В Кропивницком неизвестные подложили взрывчатку в электрощитовую.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что по улице Вокзальной жители многоэтажки услышали звук, похожий на взрыв. Никто из местных жителей не пострадал.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. При осмотре обнаружили повреждения электрощитовой, а также фрагменты, внешне похожие на корпус от взрывного устройства. Изъятое направлено в Кировоградский НИЭКЦ МВД Украины", - говорится в сообщении.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению уголовного преступления.