Кабмин планирует изменить перечень запрещенных товаров из России

Кабмин рассмотрит проект постановления "О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, что происходят из Российской Федерации".

Об этом говорится в повестке дня заседания на 10 апреля, опубликованном на Правительственном портале.

Также чиновники рассмотрят проекты постановлений об утверждении Имплементационного соглашения между Кабмином и Организацией НАТО по поддержке и поставки о реализации проекта трастового фонда НАТО по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействию самодельным взрывным устройствам; о некоторых вопросах использования субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений в 2019 году.

Кроме того, Кабмин планирует принять распоряжение о ликвидации государственной корпорации "Украинское государственное объединение "Радонˮ; об утверждении финансового плана государственного предприятия редакции газеты "Урядовий кур’єрˮ на 2019 годˮ; об отпуске материальных ценностей из государственного резерва.

В среду чиновники также планируют одобрить проекты законов о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Польша о содержании пограничных дорожных мостовых объектов на украинско-польской государственной границе и о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы ".