В Покровске проведут фестиваль психотехнологий

Фестиваль «Психологическая Донетчина» проведет в Покровске Центр психосоциальной реабилитации Национального университета «Киево-Могилянская Академия» 11 апреля.

Об этом сообщает ddk.dn.ua.

Основная цель фестиваля психотехнологий - объединение усилий и обмен опытом специалистов в сфере сохранения психического здоровья и усиления стрессоустойчивости населения восточных регионов, пострадавших от военного конфликта в Украине.

По словам руководителя центра Виктории Соловьевой, в фестивале примут участие представители правительства Германии, Международной Мальтийской службы помощи (ФРГ), Университета Джона Хопкинса (США).

В качестве мастеров представят свой опыт работы ведущие специалисты в области психологии и психотерапии из разных регионов Украины, в частности - Киева, Харькова, Днепра и городов Донецкой области.

Пространство фестиваля будет состоять из воркшопов, психологических лабораторий, студий, мастерских.

Мероприятие пройдет с 10-00 до 15-00 в Центральной библиотеке им. Шевченко по ул.Европейской, 22.