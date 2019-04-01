На КПВВ «Марьинка» возобновились пропускные операции

Пропускные операции, остановленные из-за обстрела, возобновились на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Марьинка» 10 апреля, - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Всего в пределах действующих дорожных коридоров сегодня утром находилось 265 транспортных средств: «Майорское» - 30/55; «Марьинка» - 0/70; «Новотроицкое» - 0/60; «Гнутово» - 30/20.

В сообщении ГПСУ отмечается, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и характеризовался существенным увеличением количества лиц и транспорта, которые пересекали линию разграничения.

Всего вчера через КПВВ проследовали 36,3 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств.

Сейчас все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют в штатном режиме