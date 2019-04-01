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СБУ задержала пропагандистку, призывавшую к созданию «Запорожской народной республики»

Сегодня, 09:26 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе выполнения задач по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности прекратили противоправную деятельность пророссийской интернет-пропагандистки, которая в социальных сетях призвала к созданию так называемой «Запорожской народной республики», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница Запорожья осуществляла администрирование ресурса «Запорожская народная республика» и распространяла пророссийские деструктивные публикации, в том числе материалы с призывами к лишению Украины выхода к Азовскому и Черному морям через создание на территории юго-восточных областей фейковой «Новороссии».

По результатам проведения сотрудниками СБУ неотложных следственных действий интернет-активистка задержана, изъяты технические средства осуществления противоправной деятельности. Начато уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.


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