На рынке в Краматорске нашли боеприпасы

На рынке в Краматорске нашли боеприпасыСегодня, 17:46
На рынке в Краматорске полицейские изъяли боеприпасы. Перед этим в Краматорский отдел полиции поступило сообщение об угрозе взрыва на рынке.
Об этом сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.
«Граждан были эвакуированы, а территорию обследовали взрывотехники с кинологами. Во время осмотра в одной из комнат было обнаружено пакет с боеприпасами», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в административном здании местного рынка были найдены две ручные дымовые гранаты и семь файеров.
На месте работает следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист. Находка изъята, ее происхождение устанавливается.
Также полиция разыскивает лицо, сообщившее о заминировании.