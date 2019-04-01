На рынке в Краматорске нашли боеприпасы

На рынке в Краматорске полицейские изъяли боеприпасы. Перед этим в Краматорский отдел полиции поступило сообщение об угрозе взрыва на рынке.

Об этом сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

«Граждан были эвакуированы, а территорию обследовали взрывотехники с кинологами. Во время осмотра в одной из комнат было обнаружено пакет с боеприпасами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в административном здании местного рынка были найдены две ручные дымовые гранаты и семь файеров.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист. Находка изъята, ее происхождение устанавливается.

Также полиция разыскивает лицо, сообщившее о заминировании.