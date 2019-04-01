В Украине запустили интерактивную карту автобусных маршрутов

В Украине заработала интерактивная карта автобусных маршрутов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время презентации интерактивной карты "Сеть автобусных маршрутов", передает пресс-служба ведомства.

Омелян отметил, что Министерство инфраструктуры системно работает над развитием рынка автобусных перевозок и созданием лучших условий для перевозчиков и пассажиров.

"Сегодня мы представляем новый сервис. Впервые в Украине заработала интерактивная карта "Сеть автобусных маршрутов". Сервис учитывает интересы пассажиров, а также способствует более прозрачной работе перевозчиков. Наша цель, чтобы путешествия были комфортными, и для этого мы строим новые дороги, переходим в интерактивные инструменты. Теперь любой сможет четко получить информацию, какие компании и по каким маршрутам работают в каждом конкретном городе или селе. Люди получают возможность спокойно спланировать свое путешествие", - заявил министр.

Однако, по его словам, все еще около 30 - 40% перевозчиков работают в тени. Омелян считает, что создание интерактивной карты - это существенный шаг вперед для детенизации украинского рынка автобусных перевозок.