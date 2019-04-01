В Мариуполе появится туристический сайт

Первый в городе туристический сайт скоро появится в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

В настоящее время ведутся работы по наполнению сайта «Мариуполь туристический».

На нем будет собрана полная информация об исторических фактах города, а самое главное - будут предоставляться данные о туристических возможностях Мариуполя и Приазовья.

Сайт будет работать по принципу справочника. Главная цель - сделать его удобным и интересным.