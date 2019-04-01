В Мариуполе появится туристический сайт

В Мариуполе появится туристический сайтСегодня, 12:23
Первый в городе туристический сайт скоро появится в Мариуполе.
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
В настоящее время ведутся работы по наполнению сайта «Мариуполь туристический».
На нем будет собрана полная информация об исторических фактах города, а самое главное - будут предоставляться данные о туристических возможностях Мариуполя и Приазовья.
Сайт будет работать по принципу справочника. Главная цель - сделать его удобным и интересным.