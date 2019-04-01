В Донецкой области во время разминирования погиб пиротехник ГСЧС

В Донецкой области во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции произошел взрыв, погиб пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Об этом сообщает МВД в Facebook.

Отмечается, что несчастный случай произошел сегодня около 10:30 вблизи с. Зайцевое Бахмутского района Донецкой области во время разминирования территории вблизи водовода насосной станции Северский Донецк-Донбасс (серая зона) подорвалась группа пиротехнических работ ГСЧС.

"В результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов А.Л., ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д.Г. и старший сержант службы гражданской защиты Бескоровайный Е.А.", - говорится в сообщении.