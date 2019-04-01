ОБСЕ не может получить доступ в своей камере под Донецком

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с июня 2018 года не могут получить доступ к своей камере под Донецком из-за мин. Об этом сообщается в отчете миссии.

«Из-за наличия мин, в том числе на дороге между Богдановкой и Петровским (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), наблюдатели не могут получить доступ к камере СММ в Петровском.

Соответственно, Миссия лишена доступа к отснятому камерой материалу с 22 июня 2018 года», - говорится в сообщении.