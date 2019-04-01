Дело Савченко и Рубана направили в Дарницкий райсуд Киева

Киевский апелляционный суд направил дело по обвинению народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Дарницкий районный суд города Киева.

Об этом сообщила сестра Вера Савченко в Facebook.

Он сообщила, что "Апелляционный суд направил дело Надежды Савченко и Владимира Рубана в Дарницкий районный суд".

Напомним, ранее коллегия судей Киевского апелляционного суда по уголовному делу Савченко и Рубана, обвиняемых в подготовке терактов, взяли самоотвод.