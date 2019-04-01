В Кировоградской области от гриппа умерли два человека

В Кировоградской области от осложнения гриппа умерли два человека.

Об этом сообщает издания РБК-Украина со ссылкой на Кировоградский областной лабораторный центр.

За данными центра, эпидемическая ситуация с ОРВИ в области на четырнадцатой неделе 2019 года относительно спокойная. Показатель заболеваемости не превышает уровень эпидемического порога (минус 42,6%).

За медицинской помощью в учреждения здравоохранения области по поводу ОРВИ обратилось 2644 больных, из них 69,8% дети. Всего госпитализированных - 220. С начала эпидсезона в области зарегистрировано 84 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Все заболевшие не были привиты против гриппа.

Зарегистрировано еще два летальных случая от осложнения гриппа в Кропивницком и Компанеевском районе. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1) сезонный.