За прошедшую неделю корью заболели 2,25 тыс. людей

В Министерстве здравоохранения констатируют, что уровень заболеваемости корью в Украине снова растет.

Об этом сообщает Facebook Минздрава.

Отмечается, что на минувшей неделе корью заболели 2 250 украинцев, а с начала года - уже 37 328 человека. За это время от осложнений кори умерло 14 человек.

"Вакцинация - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - говорится в сообщении.