В Киевской области в автомобиле во время движения взорвалась граната

В Киевской области в автомобиле во время движения взорвалась гранатаСегодня, 11:50
В Киевской области вблизи села Студеники Переяслав-Хмельницкого района в салоне автомобиля во время движения взорвалась граната. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Как отмечается, следователи установили, что автомобиль «Тойота Кэмри» под управлением водителя 1976 г.н. двигался по автодороге «Киев-Переяслав-Хмельницкий» на скорости 150 км/час. Во время движения, в салоне автомобиля раздался взрыв, в результате чего водитель погиб на месте, однако автомобиль продолжил свое движение, после чего съехал в кювет и совершил столкновение с деревом.
Во время осмотра полицейские обнаружили у водителя травматическую ампутацию правой руки, а в салоне автомобиля находились фрагменты от части корпуса гранаты РГД-5.
В настоящее время следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с квалифицирующим признаком «Несчастный случай». Устанавливаются другие обстоятельства этого события.