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Украинец пытался пронести в Беларусь 150 попугаев

Сегодня, 13:10 citynews.net.ua | Напечатать

В Житомирской области пограничники задержали нарушителя, который пытался вне пунктов пропуска перенести в Беларусь более 150 попугаев.

По данным ГПСУ, неизвестного, который быстро двигался в сторону украинско-белорусской границы, обнаружил во время патрулирования пограничный наряд отдела «Копище».

Украинец пытался пронести в Беларусь 150 попугаев

«Заметив пограничников, мужчина попытался бежать, однако после непродолжительного преследования правоохранители его задержали. Каких-либо документов, удостоверяющих личность, у задержанного не оказалось. Также мужчина не смог объяснить цель своего пребывания в ночное время на режимной территории», - говорится в сообщении.

Украинец пытался пронести в Беларусь 150 попугаев

В дальнейшем, при проверке прилегающей к месту задержания местности, наряд  обнаружил большой ящик, оборудованный ремнями для удобства переноски. Внутри ящика было шесть коробок со 150 попугаями.

Украинец пытался пронести в Беларусь 150 попугаев

Впоследствии было установлено и лицо нарушителя. Им оказался 45-летний гражданин Украины, житель одного из населенных пунктов приграничья.

Стоит отметить, что обнаружили нарушителя и провели мероприятия по его задержанию военнослужащие срочной службы.

За попытку нарушения государственной границы и пограничного режима в отношении правонарушителя составлены админматериалы. Пернатых изъяли и передадут сотрудникам фискальной службы. Квалифицировать деяние человека будет суд.


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