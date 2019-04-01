В Кремле не комментируют смену куратора по вопросам Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить журналистам, если глава государства Владимир Путин подпишет указ о смене начальника управления Кремля по приграничному сотрудничеству.

Об этом сообщает ТАСС.

До этого пресс-служба Кремля не комментирует подобные сообщения, подчеркнул он, отвечая на просьбу подтвердить сведения о предстоящей отставке главы управления Олега Говоруна.

«Мы никогда не подтверждаем и не опровергаем кадровые пересуды. Когда президент принимает решение, он подписывает соответствующий указ. Этот указ в случае его подписания будет нами обнародован», — сказал Песков.