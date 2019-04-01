Президент уволил зампредседателя СБУ

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность Владислава Косинского. Соответствующие указы №102/2019 и №103/2019 Петр Порошенко подписал 4 апреля.

«Назначить Косинского Владислава Владимировича заместителем председателя Службы безопасности Украины», – говорится в тексте документа.

В то же время Сергей Базюк уволен с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.