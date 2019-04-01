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В Украине будут строить безопасные пандусы

Сегодня, 10:24 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине начали действовать новые государственые строительные нормы  – «инклюзивность зданий и сооружений», которыми четко регламентирована обязательность устройства пандусов для пользования людьми с инвалидностью и другими маломобильными группами. Об этом сообщает пресс-служба Минрегионстроя.

Кроме того, прописаны обязательные требования, условия, параметры и технические характеристики по их установке, а также приведены конкретные наглядные примеры. «Сегодня по статистике почти 90% пандусов в Украине построены неправильно и не приспособлены для людей с инвалидностью. А это значит, что и все те здания, на входе или внутри которых они расположены, тоже недоступны для них. И это при том, что на сегодняшний день не все общественные и жилые дома имеют пандусы. В Украине должна быть создана реальная безбарьерная среда. На это и направлены новые строительные нормы по инклюзивности, которые вступили в действие с апреля этого года. Они являются обязательными при проектировании новых и реконструкции существующих зданий и сооружений», – отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Согласно новым ГСН, все общественные и жилые здания, помещения в них, а также общественное пространство должны быть доступны для маломобильных групп населения наравне с другими лицами. Кроме лестницы, должны обязательно проектироваться пандусы, лифты, подъемные платформы, вертикальные подъемники и другие специальные приспособления.

В нормах прописано, что при новом строительстве зданий вертикальное перемещение следует проектировать с помощью лифтов, а при реконструкции – пандусов и подъемников


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